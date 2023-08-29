Російські окупанти роблять усе можливе для того, аби створити проблеми для енергетичної системи України. Завдані ворогом пошкодження та пікові навантаження вже даються взнаки.

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Як повідомили в "Укренерго", через пошкодження в ремонт вивели резервну лінію 330 кВ у Сумській області.

Вимикалися також лінії 330 кВ та 400 кВ у Львівській та Закарпатській області,

– заявили в міністерстві.

Також відбулося пошкодження на території Молдови, внаслідок якого було короткострокове відключення у Вінницькій області. Без світла на якийсь час залишилися 11 тисяч споживачів у Могилів-Подільському районі.

Складною ситуація є в прифронтових регіонах. На Донеччині ворог пошкодив газопровід, через що відбулося тимчасове обмеження генерації електроенергії.

На Чернігівщині внаслідок обстрілів було знеструмлено 10 населених пунктів. Відбувається відновлення газопроводу у Харківській області. Частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській областях залишається без світла.