Санкции станут еще более ощутимыми: россиян предупредили о существенном подорожании техники

Санкции против России становятся все жестче. Цена на блага цивилизованного мира для местных обывателей становятся все менее доступными.

Новые последствия санкций

Как известно, Евросоюз ввел санкции против российского аналога SWIFT – "Системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ" (СПФП). Это существенно повлияет на российский бизнес, в частности – на продавцов техники.

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Россиян уже предупредили о подорожании товаров и услуг минимум на 20%. Из-за новых санкций ЕС количества схем для расчетов за импортные товары уже почти не осталось.

Если иностранные банки начнут блокировать платежи российской системы, то будет заметным падение показателей импорта. Недавно россияне уже жаловались, что импорт из Китая упал на 11%, а из Турции – аж на 33%.

Какие есть варианты у россиян

Скорее всего, из-за проблем с СПФП крупные российские дистрибьюторы будут искать сотрудничества с банками-посредниками. Те непременно воспользуются ситуацией и поднимут комиссию с 1 – 2% до 5 – 6%, что еще больше увеличит цену товаров для россиян.

Что касается небольших предпринимателей, то их ждет только один путь.

Скорее всего, небольшие поставщики техники не смогут выйти на адекватную маржинальность бизнеса и просто закроют свои организации,

– прогнозируют местные аналитики.

Также у россиян начались проблемы с оплатой в третьих странах, через которые они обходили санкции. Местные боятся заигрывать с гневом США и ЕС, поэтому медленно прекращают сотрудничество с россиянами.