Нові наслідки санкцій

Як відомо, Євросоюз запровадив санкції проти російського аналога SWIFT – "Системи передачі фінансових повідомлень центробанку РФ" (СПФП). Це суттєво вплине на російський бізнес, зокрема – на продавців техніки.

Читайте також Як обирати менеджерів, з якими бізнес процвітатиме

Росіян вже попередили про подорожчання товарів та послуг щонайменше на 20%. Через нові санкції ЄС кількості схем для розрахунків за імпортні товари вже майже не залишилося.

Якщо іноземні банки почнуть блокувати платежі російської системи, то буде помітним падіння показників імпорту. Нещодавно росіяни вже бідкалися, що імпорт з Китаю впав на 11%, а з Туреччини – аж на 33%.

Які є варіанти в росіян

Скоріш за все, через проблеми із СПФП великі російські дистриб'ютори шукатимуть співпраці з банками-посередниками. Ті неодмінно скористаються ситуацією та піднімуть комісію з 1 – 2% до 5 – 6%, що ще більше збільшить ціну товарів для росіян.

Що стосується невеликих підприємців, то їх чекає лише один шлях.

Швидше за все, невеликі постачальники техніки не зможуть вийти на адекватну маржинальність бізнесу і просто закриють свої організації,

– прогнозують місцеві аналітики.

Також у росіян почалися проблеми з оплатою в третіх країнах, через які вони обходили санкції. Місцеві бояться загравати із гнівом США та ЄС, тому поволі припиняють співпрацю з росіянами.