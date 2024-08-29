В России запретили публиковать данные о производстве нефтепродуктов
Украина наносит удары по НПЗ россиян. Из-за этого нефтяная промышленность России несет значительные потери.
Какую информацию скрывают
Как сообщают российские СМИ, о наличии решения не публиковать определенные данные становится понятно из последнего доклада о динамике промышленных производств России. В этом отчете уже отсутствовали определенные сведения.
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В докладе отсутствовала информация, относительно объемов выпуска в месячном измерении:
- дизельного топлива;
- топочного мазута;
- сжиженного бутана;
- сжиженного пропана;
- кокса и полукокса из каменного угля.
Обратите внимание! В докладе также отсутствовали сведения относительно изготовления стабильного газового конденсата.
Как утверждают в Росстате, решение о сокрытии этой информации приняло российское правительство.
Напомним! В конце мая 2024 года Росстат прекратил публиковать данные о производстве бензина на территории России. Это решение объяснялось желанием избежать манипуляций со стороны недобросовестных участников рынка.