В России запретили публиковать данные о производстве нефтепродуктов

Украина наносит удары по НПЗ россиян. Из-за этого нефтяная промышленность России несет значительные потери.

Какую информацию скрывают

Как сообщают российские СМИ, о наличии решения не публиковать определенные данные становится понятно из последнего доклада о динамике промышленных производств России. В этом отчете уже отсутствовали определенные сведения.

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В докладе отсутствовала информация, относительно объемов выпуска в месячном измерении:

дизельного топлива;

топочного мазута;

сжиженного бутана;

сжиженного пропана;

кокса и полукокса из каменного угля.

Обратите внимание! В докладе также отсутствовали сведения относительно изготовления стабильного газового конденсата.

Как утверждают в Росстате, решение о сокрытии этой информации приняло российское правительство.

Напомним! В конце мая 2024 года Росстат прекратил публиковать данные о производстве бензина на территории России. Это решение объяснялось желанием избежать манипуляций со стороны недобросовестных участников рынка.