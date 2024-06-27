Rozetka закроет крупнейший магазин в Киеве: компания объяснила причину

Крупнейший магазин Rozetka в столице дорабатывает свои последние дни. Уже вскоре его двери закроются для посетителей навсегда.

Почему Rozetka закрывает самый большой магазин

Уже вскоре магазин Rozetka на проспекте Степана Бандеры, что вблизи метро "Почайна", прекратит свою работу. Торговая точка площадью в 4 тысячи квадратных метров, которую открыли в 2017 году, будет ликвидирована после 30 июня.

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Как пояснил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин, причина закрытия –замена другими торговыми площадками.

Мы заменили этот магазин десятками новых меньших по размеру,

– рассказал он.

Сейчас сеть магазинов Rozetka насчитывает 486 магазинов. В Киеве, Харькове и Одессе еще остались три крупных офлайн-магазина, которые продолжают свою работу.

Rozetka активно развивается

Офлайн-направление сеть начала активно развивать в 2018 году. Перед началом полномасштабного вторжения по всей Украине уже работали 270 торговых точек компании.

Сейчас сеть насчитывает 486 магазинов, поэтому даже в сложных условиях бизнесу удается расти. В офлайн-магазинах Rozetka можно не только получить заказ, но и приобрести напитки, кондитерские и другие товары.