Суд признал банкротом завод, принадлежащий дочери бывшего министра обороны

31 октября суд признал банкротом ЧАО "Свесский насосный завод". Было принято решение об открытии ликвидационной процедуры.

Что известно об этом заводе

Указанный завод входит в Aurum Group. Это объединение принадлежит Алене Лебедевой – дочери бывшего министра обороны Павла Лебедева, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.

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Напомним! Алена Лебедева получила подозрение из-за вероятного финансирования российской агрессии. С 2022 года дочь бывшего министра обороны находится в розыске.

Процедура банкротства ЧАО "Свесский насосный завод" началась еще в начале этого года. Причинами реализации этой процедуры являются:

неудовлетворительное финансовое состояние предприятия;

отсутствие стабильной работы;

весомые убытки.

Завод находится достаточно близко к линии фронта. Из-за этого, часть предприятия была разрушена. Речь идет, в частности, о складе площадью 2 270 квадратных метров.

Заметьте! Свесский поселковый совет подал специальное заявление о передаче ему определенного имущества ЧАО "Свесский насосный завод". Решение относительно этого прошения будет принято во время ликвидации.