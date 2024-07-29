Российские авиакомпании начали терять самолеты: почему так происходит
Запад ввел значительное количество санкций против России. Ограничения также касаются авиационного сектора.
Почему Россия теряет самолеты
Российские СМИ сообщают, что Россия начала терять самолеты под влиянием санкций Запада. Речь идет о том, что этот транспорт становится непригодным для полетов.
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В период с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года количество бортов в 13 крупнейших авиаперевозчиков России уменьшилось на 3%. Сейчас ориентировочная численность самолетов пригодных для полетов достигает 693 штук. Основной причиной "выбытия" судов из эксплуатации являются сложности с обслуживанием и ремонтом.
Больше всего сократилось количество самолетов в компаниях, входящих в группу "Аэрофлот", их стало меньше на 12 штук. "Законсервировали", при этом, еще 19 самолетов.Заметьте! В этом году количество перевозок в российских авиакомпаниях сократилось на 7% по сравнению с 2023 годом. Сейчас в годовом измерении оно достигает 98,1 миллиона человек. В 2023 году этот показатель составлял 105 миллионов пассажиров.