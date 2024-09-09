Средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов

Зарплата украинцев продолжает расти. В частности, из-за нехватки квалифицированных кадров на рынке труда.

Как изменились зарплаты украинцев

В настоящее время, средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте превышает довоенный уровень. Значительно увеличилась она и в гривневом пересчете.

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Только за второй квартал 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,1%. В этот момент она достигла 20 964 гривен.

Средняя зарплата в течение последних нескольких лет у украинцев менялась так:

в 2021 году средняя зарплата составляла 14 014 гривен, сейчас этот показатель выше на 49,6%;

в долларовом эквиваленте в 2021 году зарплата составляла 514 долларов, сейчас это значение – 526 долларов.

Напомним! Минимальная зарплата украинцев в 2024 году выросла. С 1 января она составляла 7 100 гривен, а уже с 1 апреля – 8 тысяч гривен.