Посылки без очередей: Укрпочта ввела новый формат выдачи в отделениях
Длинные очереди годами остаются одной из главных претензий клиентов к Укрпочте. Поэтому теперь компания решила изменить формат выдачи отправлений, запустив специальные ячейки быстрого получения посылок прямо в отделениях.
Как будут работать такие почтоматы
Детали там сообщили в среду, 27 мая. Сначала новинкой можно будет воспользоваться в 400 отделениях, прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. Например, в столице и на Киевщине проект уже запустили – там установлено 120 ячеек.
Привычный формат обслуживания остается доступным, однако часть отправлений Укрпочта автоматически будет направлять на получение через новые ячейки самообслуживания.
- Получаете SMS с кодом доступа по прибытии посылки.
- Вводите его на экране желтого почтомата в отделении.
- Открываете ячейку и самостоятельно забираете отправление.
Интересно! Запуск нового формата – это лишь часть более широкого обновления сервиса Укрпочты, отметили в компании.
Там продолжат устанавливать уличные почтоматы, однако параллельно ищут способы сделать услуги более доступными для клиентов. По словам Игоря Смелянского, новые ячейки более чем вдвое дешевле, а также требуют меньших затрат на обслуживание.
Это уникальные почтоматы, которые мы придумали и создали совместно с нашим партнером UIS (все сделано в Украине),
– добавил гендиректор.
Заметьте, что такой формат будет работать по графику отделений – для наиболее загруженных точек это с 8:00 до 21:00 без выходных.
Напомним, первый почтомат Укрпочты открыли в прошлом году – возле центрального отделения на Майдане Независимости. В таких ячейках можно получать посылки и отправлять письма.
А совсем недавно в компании заявили о переходе на автоматизированные и роботизированные системы сортировки. Новые технологические линии позволяют в режиме реального времени контролировать процесс обработки отправлений.