До 10 июня – крайний срок подачи годовой финотчетности и аудиторского отчета
- Крайний срок представления годовой финотчетности и аудиторского отчета – 10 июня 2025 года.
- Финотчетность подается в формате XML, аудиторский отчет – в формате PDF (до 5 МБ) через Электронный кабинет налогоплательщика.
Налогоплательщики, которые обязаны обнародовать годовую финансовую или консолидированную отчетность, должны подать соответствующие документы до 10 июня 2025 года включительно.
Как подать финотчетность
Финансовая отчетность подается в формате XML через режим "Введение отчетности" в приватной части Электронного кабинета налогоплательщика, напоминает 24 Канал.
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аудиторский отчет нужно подать в формате PDF (объем файла – до 5 МБ) вместе с сопроводительным письмом через режим "Переписка с ГНС".
Срок подачи отчетности касается документов за предыдущий отчетный год и является обязательным для всех компаний, подпадающих под требование публичного раскрытия финотчетности.
Внимание. Подача отчетов после 10 июня будет считаться нарушением сроков, что может привести к ответственности, включая штрафы.