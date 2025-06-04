До 10 июня – крайний срок подачи годовой финотчетности и аудиторского отчета

Налогоплательщики, которые обязаны обнародовать годовую финансовую или консолидированную отчетность, должны подать соответствующие документы до 10 июня 2025 года включительно.

Как подать финотчетность

Финансовая отчетность подается в формате XML через режим "Введение отчетности" в приватной части Электронного кабинета налогоплательщика, напоминает 24 Канал.

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аудиторский отчет нужно подать в формате PDF (объем файла – до 5 МБ) вместе с сопроводительным письмом через режим "Переписка с ГНС".

Срок подачи отчетности касается документов за предыдущий отчетный год и является обязательным для всех компаний, подпадающих под требование публичного раскрытия финотчетности.

Внимание. Подача отчетов после 10 июня будет считаться нарушением сроков, что может привести к ответственности, включая штрафы.