Meta передала 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа

Meta Platforms Inc передала 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа. Таким образом компания, вероятно, хочет улучшить отношения с новой администрацией.

Зачем Meta передает деньги Трампу

Сама компания Meta не комментирует причину осуществления этого пожертвования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Обратите внимание! Meta впервые осуществляет пожертвование такого типа.

The Wall Street Journal сообщил, что еще в ноябре состоялась встреча между Дональдом Трампом и Марком Цукербергом в Мар-а-Лаго. Вероятно именно тогда были осуществлены определенные договоренности, предшествовавшие решению осуществить пожертвование.

Какие отношения между Meta и Трампом

Ранее Meta осуществляла блокировку аккаунтов Трампа на платформах, принадлежащих компании. Введение ограничений произошло после событий 6 января 2021 года. Meta выразила опасения, что заявления Трампа могут способствовать дальнейшему насилию.

В 2023 году все ограничения, в отношении Трампа были сняты. В свою очередь новоизбранный президент США продолжал негативно высказываться о Meta.

Заметьте! Цукерберг лично извинялся перед Трампом за ошибки, которые были допущены во время фактчекинга.