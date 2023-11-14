Помощь украинскому бизнесу: новая программа от Минцифры

Программа экспортной поддержки предназначена для малого и среднего бизнеса. В рамках проекта будут отобраны 30 компаний, которые планируют выйти на польский рынок.

Этот онлайн-инструмент предназначен для МПБ и поможет им установить контакты с польскими компаниями. В частности, 30 малых и средних предприятий будут иметь возможность внести информацию о своей компании в Каталог украинских производителей, которые планируют расширить свое присутствие на польском рынке

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Условия участия

Компаниям, желающим стать участниками проекта, следует заполнить регистрационную форму до 30 ноября 2023 года (включительно) на портале Дія.Бізнес.

Участники должны удовлетворять следующим условиям:

Малые (до 50 человек) и средние предприятия (до 250 человек) из всех регионов Украины (Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»).

и средние предприятия из всех регионов Украины (Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»). В проекте могут принять участие украинские предприятия любой формы собственности (ФЛП и юридические лица) с любого региона Украины (включая вынужденно перемещенных), которые официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Украины, а также могут вести деятельность в других странах.

(ФЛП и юридические лица) с (включая вынужденно перемещенных), которые официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Украины, а также могут вести деятельность в других странах. Готовность предоставить подтверждающие документы по финансовой отчетности и уплаты налогов на протяжении 2021-2022 годов .

. Минимум 51% бизнесу принадлежит гражданам Украины (согласно Уставу).

А также:

Не рассматриваются заявки от предприятий, размещенных и ведущих свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины и АРК Крым.

заявки от предприятий, размещенных и ведущих свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины и АРК Крым. Предприятие не ведет деятельность в Российской Федерации и не входит в санкционные списки.

деятельность в Российской Федерации и не входит в санкционные списки. Не рассматривают заявки от предприятий , занимающиеся производством и торговлей оружием и табаком.

, занимающиеся производством и торговлей оружием и табаком. Предприятие не находится в процессе прекращения или банкротства.

в процессе прекращения или банкротства. Предприятие обязуется предоставить информацию об эффективности участие в программе в течение 2 лет после публикации.

Что дает проект

Какие возможности получат участники:

Сопровождение от локального эксперта.

Оказание поддержки в налаживании партнерских связей.

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