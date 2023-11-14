Помощь украинскому бизнесу: новая программа от Минцифры
Источник:Минцифры
Программа экспортной поддержки предназначена для малого и среднего бизнеса. В рамках проекта будут отобраны 30 компаний, которые планируют выйти на польский рынок.
Этот онлайн-инструмент предназначен для МПБ и поможет им установить контакты с польскими компаниями. В частности, 30 малых и средних предприятий будут иметь возможность внести информацию о своей компании в Каталог украинских производителей, которые планируют расширить свое присутствие на польском рынке
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Условия участияОбратите внимание! Компаниям, желающим стать участниками проекта, следует заполнить регистрационную форму до 30 ноября 2023 года (включительно) на портале Дія.Бізнес.
Участники должны удовлетворять следующим условиям:
- Малые (до 50 человек) и средние предприятия (до 250 человек) из всех регионов Украины (Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»).
- В проекте могут принять участие украинские предприятия любой формы собственности (ФЛП и юридические лица) с любого региона Украины (включая вынужденно перемещенных), которые официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Украины, а также могут вести деятельность в других странах.
- Готовность предоставить подтверждающие документы по финансовой отчетности и уплаты налогов на протяжении 2021-2022 годов.
- Минимум 51% бизнесу принадлежит гражданам Украины (согласно Уставу).
А также:
- Не рассматриваются заявки от предприятий, размещенных и ведущих свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины и АРК Крым.
- Предприятие не ведет деятельность в Российской Федерации и не входит в санкционные списки.
- Не рассматривают заявки от предприятий, занимающиеся производством и торговлей оружием и табаком.
- Предприятие не находится в процессе прекращения или банкротства.
- Предприятие обязуется предоставить информацию об эффективности участие в программе в течение 2 лет после публикации.
Что дает проект
Какие возможности получат участники:
- Сопровождение от локального эксперта.
- Оказание поддержки в налаживании партнерских связей.
- Адаптация материалов для каталога.
Что известно о проекте
В 2022 году в рамках пилотной программы проекта было избрано 20 компаний малого и среднего бизнеса. Участники этой инициативы получили комплекс услуг, направленный на повышение конкурентоспособности и развитие на международном рынке. Среди предоставленных поддержок были базовый анализ продукта для подготовки к выходу на экспорт, юридический консалтинг для оптимизации бизнес-процессов, профессиональное менторское сопровождение, помощь в создании и внедрении цифровой маркетинговой стратегии, а также возможность принять участие в промо онлайн-кампании на рынке Польши.