Бывшему менеджеру Укртатнафты объявили о подозрении

Бюро экономической безопасности сообщили о новом подозрении бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления Укртатнафты. Его обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты еще 687 миллионов гривен акцизного налога.

Подозрение заместителю председателя правления Укртатнафты

Должностные лица Укртатнафты в феврале в прошлом году осуществляли реализацию произведенного горючего покупателям и, игнорируя нормы законодательства, самостоятельно определили суммы налоговых обязательств по уплате акцизного налога.

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Также в БЭБ добавили, что руководство компании не обеспечило представление декларации и уплаты акцизного налога, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет в особо крупных размерах.

Достоверно зная о наличии достаточного количества средств на счетах ПАО "Укртатнафта", уплата налога не состоялась. Таким образом на 2 апреля 2022 года возникла задолженность по уплате акцизного налога в размере более 687 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

В дальнейшем, с целью сокрытия преступления и избегания ответственности, должностные лица компании направили письма в налоговую и другие государственные органы относительно невозможности надлежащего ведения налогового и бухгалтерского учета в результате повреждений, полученных в ходе вооруженной агрессии России и Беларуси.

Выше упомянутая задолженность также подтверждается выводом эксперта и результатами проведенной судебной экономической экспертизы.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укртатнафта" дополнительно перечислит в государственный бюджет 687 миллионов гривен, которые не оплатили бывшие владельцы, отметили в Офисе генпрокурора.