Подписка на Netflix в Украине: сколько придется заплатить в 2026 году
В настоящее время Netflix – это очень популярная платформа, в том числе и в Украине. Многие люди регулярно продлевают подписку, чтобы смотреть любимые фильмы и сериалы.
Сколько стоит подписка на Netflix в Украине
Стоимость подписки на стриминговый сервис можно узнать на официальном сайте.
Новые подписчики могут попробовать Netflix совершенно бесплатно. Но только в течение 30 дней.
По окончании бесплатного пробного периода подписка автоматически продлится по обычной цене в зависимости от выбранного тарифа
, – поясняется на сайте.
Стоимость подписки составляет от 4,99 доллара до 9,99 доллара – в зависимости от тарифа. Отменить или изменить подписку можно в любой момент.
Согласно информации, предоставленной компанией, подписка на Netflix оплачивается ежемесячно в тот же день, когда она была оформлена.
В настоящее время существует три тарифа:
- Базовый: 4,99 доллара в месяц.
- Стандартный: 7,49 доллара в месяц.
- Премиум: 9,99 доллара в месяц.
Напомним, что цены на подписки Netflix выросли еще в марте. Однако не для всех стран и регионов.
Например, подписка с рекламой сейчас стоит 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара). А стандартный тариф вырос до 19,99 доллара в месяц (ранее он составлял 17,99 доллара).