Скільки коштує відписка на Netflix в Україні

Ціну підписки на стримінговий сервіс можна дізнатися на офіційному сайті.

Нові підписники можуть спробувати Netflix абсолютно безкоштовно. Але лише протягом 30 днів.

Після завершення безкоштовного пробного періоду підписка автоматично поновиться за звичайною ціною залежно від обраного варіанту

– пояснили на сайті.

Ціна підписки становить від 4,99 долара до 9,99 долара – залежно від формату. Скасувати чи змінити її можна будь-якої миті.

Згідно з інформацією, яку надає компанія, підписка на Netflix оплачується щомісяця в ту саму дату, коли її було оформлено.

Наразі існує три тарифи:

Базовий: 4,99 долара на місяць. Стандартний: 7,49 долара на місяць. Преміум: 9,99 долара на місяць.

Нагадаємо, що ціни підписок на Netflix зросли ще у березні. Однак не для всіх краї та регіонів.

Наприклад, підписка із рекламою коштує наразі 8,99 долара на місяць (замість 7,99 долара). А стандартний тариф зріс до 19,99 долара на місяць (раніше він становив 17,99 долара).