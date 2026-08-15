Сколько стоит подписка на Netflix в Украине

Стоимость подписки на стриминговый сервис можно узнать на официальном сайте.

Новые подписчики могут попробовать Netflix совершенно бесплатно. Но только в течение 30 дней.

По окончании бесплатного пробного периода подписка автоматически продлится по обычной цене в зависимости от выбранного тарифа

, – поясняется на сайте.

Стоимость подписки составляет от 4,99 доллара до 9,99 доллара – в зависимости от тарифа. Отменить или изменить подписку можно в любой момент.

Согласно информации, предоставленной компанией, подписка на Netflix оплачивается ежемесячно в тот же день, когда она была оформлена.

В настоящее время существует три тарифа:

Базовый: 4,99 доллара в месяц. Стандартный: 7,49 доллара в месяц. Премиум: 9,99 доллара в месяц.

Напомним, что цены на подписки Netflix выросли еще в марте. Однако не для всех стран и регионов.

Например, подписка с рекламой сейчас стоит 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара). А стандартный тариф вырос до 19,99 доллара в месяц (ранее он составлял 17,99 доллара).