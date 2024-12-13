Сколько сейчас стоит подписка на Netflix в Украине

Netflix становится все более популярной стриминговой платформой в мире и в Украине в частности. Каждый желающий может приобрести себе подписку по тому тарифу, который ему подходит.

Какие существуют тарифы

В Украине, как и во всех других странах, существует базовый, стандартный и премиум тарифы, пишет 24 канал со ссылкой на стриминговую платформу.

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Цены на них зависят от страны пребывания человека. Например, в Швейцарии самый дешевый пакет будет стоить около 12 евро, за Standart придется заплатить 20 евро, а Premium обойдется в 26 евро.

Заметьте! То есть в одной стране самый дешевый тариф обойдется дороже, чем Premium для другой страны.

Сколько стоят тарифы в Украине и что они предусматривают

Базовый тариф включает в себя просмотр фильмов и сериалов в HD-качестве только на одном устройстве. Кроме того, загрузки доступны только на одном устройстве. За такой тариф следует оплатить 4,99 евро в месяц.

Стандартный тариф предусматривает просмотр кино в качестве Full HD уже на двух устройствах. Также возможна загрузка на двух устройствах одновременно. Стоимость пакета составляет 7,49 евро в месяц.

Премиум тариф предоставляет возможность смотреть фильм в UltraHD качестве на четырех устройствах одновременно. Однако загружать любой контент можно на шести устройствах одновременно.

В то же время тариф включает в себя пространственное аудио, которое позволяет смотреть видео с объемным звуком, однако без специальных динамиков или домашнего кинотеатра. За такой тариф следует платить 9,99 евро ежемесячно.

