Есть несколько вариантов: сколько стоит подписка на Spotify

Приложение Spotify пользуется огромной популярностью во всем мире. Это первый стриминговый сервис, который позволяет слушать музыку или подкасты онлайн – без необходимости скачивать файлы на свое устройство.

Сколько стоит подписка на Spotify

В частности, первые три месяца украинцы могут пользоваться приложением бесплатно, что говорится на сайте.

Далее за подписку придется заплатить. Оплатить ее можно любым удобным для пользователя способом. А отменить подписку на сервис Spotify можно в любой момент.

В настоящее время украинцам предлагаются следующие виды подписок:

Student. В этом случае придется платить 2,49 доллара в месяц. Предложение предоставляется студентам, обучающимся в аккредитованных высших учебных заведениях и соответствующим условиям. В частности, для оформления подписки требуется подтверждение статуса студента. Также пользователь должен быть совершеннолетним.

В этом случае придется платить 2,49 доллара в месяц. Предложение предоставляется студентам, обучающимся в аккредитованных высших учебных заведениях и соответствующим условиям. В частности, для оформления подписки требуется подтверждение статуса студента. Также пользователь должен быть совершеннолетним. Individual. Ее цена – 4,99 доллара в месяц. Этот стандартный тип подписки предназначен для одного пользователя.

Ее цена – 4,99 доллара в месяц. Этот стандартный тип подписки предназначен для одного пользователя. Duo. Здесь стоимость составляет уже 6,49 доллара в месяц. Оформить такую подписку могут два человека, проживающие вместе по одному адресу. Кроме того, у них есть отдельные Premium-аккаунты, и они могут слушать музыку одновременно. При этом вся музыка и плейлисты хранятся в личном аккаунте.

Здесь стоимость составляет уже 6,49 доллара в месяц. Оформить такую подписку могут два человека, проживающие вместе по одному адресу. Кроме того, у них есть отдельные Premium-аккаунты, и они могут слушать музыку одновременно. При этом вся музыка и плейлисты хранятся в личном аккаунте. Family. Подписка предназначена для всей семьи и позволяет подключить сразу шесть человек, проживающих вместе. Это и самая дорогая подписка – она стоит 7,99 доллара в месяц. Она включает, в частности, функцию родительского контроля.

Напомним, что ранее Spotify уже повышал цены на свои подписки. Однако они не касались Украины.

Что еще есть новостей о Spotify

Напомним, что Spotify бьет свои рекорды. Так, впервые в истории количество подписчиков превысило отметку в 300 миллионов человек. Общая аудитория Spotify достигла 777 миллионов активных пользователей в месяц.