Нашли "золотую жилу": похоронный бизнес в России рекордно обогатился

Крупнейшие похоронные компании переживают бум бизнеса и рост выручки на десятки процентов. Все потому, что война против Украины нанесла России рекордные потери еще со Второй мировой.

Как обогатились похоронные компании в России?

Топ-5 лидеров похоронного бизнеса России по итогам 2024 года заработали 14,872 миллиардов рублей выручки, что на 24% больше, чем годом ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Крупнейшее столичное бюро "Ритуал" увеличило выручку на 22%, до 5,5 миллиардов рублей.

Петербургский "похоронный король" Валерий Ларькин, с которым связаны более трех десятков компаний, получил 5,463 миллиардов рублей выручки – на 21% больше, чем годом ранее.

Екатеринбургские бизнесмены Анатолий Глухов и Дмитрий Хазов увеличили выручку своих 8 юрлиц на 18%, до 1,433 миллиарда рублей.

А выручка бюро "Центр мемориальных услуг" подскочила на 41%, до 1,268 миллиарда рублей.

Зато у монополистов похоронного рынка Краснодара Олега Макаревича и Розмика Тазагулова – на 48%, до 1,208 миллиарда рублей.

При этом сам Макаревич 2021 находится в розыске по делу об уклонении от уплаты налогов. Он живет в Австрии, но дистанционно продолжает управлять своими активами.

Как живут компании в других отраслях России?