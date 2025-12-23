Укр Рус
23 декабря, 10:53
3

Нашли "золотую жилу": похоронный бизнес в России рекордно обогатился

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Топ-5 похоронных компаний России в 2024 году заработали 14,872 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году.
  • Крупнейшие игроки рынка, в частности "Ритуал" в Москве и "похоронный король" Петербурга, увеличили свои доходы на 21 – 22%.

Крупнейшие похоронные компании переживают бум бизнеса и рост выручки на десятки процентов. Все потому, что война против Украины нанесла России рекордные потери еще со Второй мировой.

Как обогатились похоронные компании в России?

Топ-5 лидеров похоронного бизнеса России по итогам 2024 года заработали 14,872 миллиардов рублей выручки, что на 24% больше, чем годом ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

  • Крупнейшее столичное бюро "Ритуал" увеличило выручку на 22%, до 5,5 миллиардов рублей.
  • Петербургский "похоронный король" Валерий Ларькин, с которым связаны более трех десятков компаний, получил 5,463 миллиардов рублей выручки – на 21% больше, чем годом ранее.
  • Екатеринбургские бизнесмены Анатолий Глухов и Дмитрий Хазов увеличили выручку своих 8 юрлиц на 18%, до 1,433 миллиарда рублей.
  • А выручка бюро "Центр мемориальных услуг" подскочила на 41%, до 1,268 миллиарда рублей.
  • Зато у монополистов похоронного рынка Краснодара Олега Макаревича и Розмика Тазагулова – на 48%, до 1,208 миллиарда рублей.

При этом сам Макаревич 2021 находится в розыске по делу об уклонении от уплаты налогов. Он живет в Австрии, но дистанционно продолжает управлять своими активами.

Как живут компании в других отраслях России?

  • В России за год ликвидировано около 30 тысяч компаний из-за банкротства, реорганизации и других причин. Наибольшее сокращение юрлиц произошло в Центральном федеральном округе, особенно в Москве, где количество компаний уменьшилось на 26 820.

  • Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.

  • 38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за продолжающегося экономического кризиса,, и падения покупательской способности. Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.

  • Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.