Из-за этих ошибок украинцев не возьмут на работу: что "отпугивает" бизнес
При поиске работы даже опыт и хорошее образование не всегда гарантируют трудоустройство в успешной компании. В Государственной службе занятости назвали типичные ошибки соискателей, из-за которых они могут упустить шанс получить желаемую должность.
Почему бизнес может не взять вас на работу
Несмотря на нехватку кадров, украинский бизнес все же требователен к выбору сотрудников и имеет определенные негласные правила, сообщили в Госслужбе занятости.
Одна из распространенных проблем – поверхностное понимание профессии, в которой человек хочет работать. Из-за этого кандидат может считать себя специалистом, хотя на самом деле ему не хватает необходимых знаний или практических навыков.
Например, 15 лет работы в магазине и любовь к сериалу "Офис" – недостаточные квалификации, чтобы считаться специалистом по оптовым продажам в крупных компаниях. Сменить профессию возможно, но для этого клиентам Службы занятости следует получить дополнительное образование в центрах профессионально-технического образования, либо получить ваучер на обучение, либо пройти дополнительные курсы,
– пояснили специалисты.
Еще одна проблема – неправдивая информация в резюме. Речь идет не только о вымышленных местах работы, но и о преувеличении собственных умений и приписывании себе навыков, которых на самом деле нет.
В таком случае работодатель может пригласить кандидата на собеседование именно из-за указанного в резюме опыта. Однако если во время беседы выяснится, что человек не обладает заявленными навыками, это может фактически закрыть ему путь к вакансии.
Что еще может помешать получить работу
Специалисты Госслужбы занятости назвали несколько распространенных ошибок, которых следует избегать при поиске вакансии.
- Кандидат не объясняет, зачем ему нужна работа
По словам специалистов, человеку стоит заранее определить собственную цель – например, заработок, профессиональное развитие или возможность построить карьеру. Следует поставить перед собой цель и обязательно сообщить об этом карьерному консультанту в центре занятости.
- Одно и то же резюме отправляют на все вакансии
Универсальное резюме может работать хуже, чем документ, адаптированный под конкретную вакансию. Перед отправкой резюме стоит обратить внимание на требования работодателя и подчеркнуть именно тот опыт и навыки, которые соответствуют должности.
- Кандидат слишком преуменьшает свои достижения
Чрезмерная скромность также может сыграть против человека при трудоустройстве. Если кандидат не рассказывает о своих результатах и сильных сторонах, работодателю сложнее оценить его профессиональный уровень.
- Поиск ограничивается только большими компаниями
Известные работодатели могут казаться более привлекательными, однако конкуренция за такие вакансии часто значительно выше.
Работать в Amazon – это, конечно, очень престижно, но на такие вакансии больше шансов получить отказ. Соотношение желающих и тех, кто принят на работу, крайне неутешительно. Небольшие компании – это почти всегда возможность для развития, – пояснили в службе занятости.
- Кандидат игнорирует LinkedIn
Специалисты также советуют использовать профессиональные социальные сети. LinkedIn объединяет миллионы пользователей, среди которых есть как соискатели, так и работодатели.
Почему старые способы поиска работы уже не всегда работают
Рынок труда меняется, поэтому привычные методы поиска вакансий, которые работали несколько лет назад, сегодня могут давать иной результат.
Сейчас в Украине наблюдается структурный дисбаланс, когда рабочие профессии в разы популярнее должностей менеджеров и юристов. Вместе с тем меняются технологии: сейчас все чаще первичный анализ резюме осуществляет искусственный интеллект, который отсеивает кандидатов, создающих презентационные материалы с помощью искусственного интеллекта,
– подытожили специалисты.
Таким образом, проблема может заключаться не только в количестве вакансий или конкуренции между кандидатами. Шансы на трудоустройство могут зависеть и от того, насколько реалистично человек оценивает свои навыки, адаптирует резюме, объясняет работодателю собственную мотивацию и использует современные каналы поиска работы.