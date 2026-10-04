Чому бізнес може не взяти вас на роботу

Попри дефіцит кадрів, український бізнес все ж вимогливий до вибору працівників та має певні неоголошені правила, повідомили у Держслужбі зайнятості.

Одна з поширених проблем – поверхневе розуміння професії, в якій людина хоче працювати. Через це кандидат може вважати себе фахівцем, хоча насправді йому бракує необхідних знань або практичних навичок.

Наприклад, 15 років роботи в магазині та любов до серіалу "Офіс" – недостатні кваліфікації, щоб вважатися фахівцем з оптового продажу великих компаній. Змінити професію можливо, але для цього клієнтам Служби зайнятості слід здобути додаткову освіту в центрах професійно-технічної освіти, або отримати ваучер на навчання, або пройти додаткові курси,

– пояснили фахівці.

Ще одна проблема – неправдива інформація в резюме. Йдеться не лише про вигадані місця роботи, а й про перебільшення власних умінь та приписування собі навичок, яких насправді немає.

У такому випадку роботодавець може запросити кандидата на співбесіду саме через зазначений у резюме досвід. Однак якщо під час розмови з'ясується, що людина не володіє заявленими навичками, це може фактично закрити їй шлях до вакансії.

Які ще помилки можуть завадити отримати роботу

Фахівці Держслужби зайнятості назвали кілька поширених помилок, яких варто уникати під час пошуку вакансії.

Кандидат не пояснює, навіщо йому потрібна робота

За словами фахівців, людині варто заздалегідь визначити власну мету – наприклад, заробіток, професійний розвиток або можливість побудувати кар'єру. Слід поставити перед собою мету й обов’язково повідомити про це кар’єрному раднику в центрі зайнятості.

Одне резюме надсилають на всі вакансії

Універсальне резюме може працювати гірше, ніж адаптований під конкретну вакансію документ. Перед відгуком варто звернути увагу на вимоги роботодавця та підкреслити саме той досвід і навички, які відповідають посаді.

Кандидат занадто применшує власні досягнення

Надмірна скромність також може зіграти проти людини під час працевлаштування. Якщо кандидат не розповідає про свої результати та сильні сторони, роботодавцю складніше оцінити його професійний рівень.

Пошук обмежується лише великими компаніями

Відомі роботодавці можуть здаватися привабливішими, однак конкуренція за такі вакансії часто значно вища.

Працювати в Amazon – це, звичайно, дуже престижно, але на такі вакансії більше шансів отримати відмову. Відсоткове співвідношення бажаючих і тих, хто залучений до роботи, максимально невтішне. Маленькі компанії – це майже завжди можливість для розвитку, – пояснили у службі зайнятості.

Кандидат ігнорує LinkedIn

Фахівці також радять використовувати професійні соцмережі. LinkedIn об'єднує мільйони користувачів, серед яких є як люди, що шукають роботу, так і роботодавці.

Чому старі способи пошуку роботи вже не завжди працюють

Ринок праці змінюється, тому звичні методи пошуку вакансій, які працювали кілька років тому, можуть давати інший результат сьогодні.

Зараз в Україні спостерігається структурний дисбаланс, коли робітничі професії в рази популярніші за посади менеджерів та юристів. Разом із тим змінюються технології: зараз дедалі частіше первинний аналіз резюме здійснює штучний інтелект, який відкидає кандидатів, що створюють презентаційні матеріали за допомогою штучного інтелекту,

– підсумували фахівці.

Таким чином, проблема може бути не лише у кількості вакансій чи конкуренції між кандидатами. Шанси на працевлаштування можуть залежати і від того, наскільки реалістично людина оцінює свої навички, адаптує резюме, пояснює роботодавцю власну мотивацію та використовує сучасні канали пошуку роботи.



