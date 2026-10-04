Почему бизнес может не взять вас на работу

Несмотря на нехватку кадров, украинский бизнес все же требователен к выбору сотрудников и имеет определенные негласные правила, сообщили в Госслужбе занятости.

Одна из распространенных проблем – поверхностное понимание профессии, в которой человек хочет работать. Из-за этого кандидат может считать себя специалистом, хотя на самом деле ему не хватает необходимых знаний или практических навыков.

Например, 15 лет работы в магазине и любовь к сериалу "Офис" – недостаточные квалификации, чтобы считаться специалистом по оптовым продажам в крупных компаниях. Сменить профессию возможно, но для этого клиентам Службы занятости следует получить дополнительное образование в центрах профессионально-технического образования, либо получить ваучер на обучение, либо пройти дополнительные курсы,

– пояснили специалисты.

Еще одна проблема – неправдивая информация в резюме. Речь идет не только о вымышленных местах работы, но и о преувеличении собственных умений и приписывании себе навыков, которых на самом деле нет.

В таком случае работодатель может пригласить кандидата на собеседование именно из-за указанного в резюме опыта. Однако если во время беседы выяснится, что человек не обладает заявленными навыками, это может фактически закрыть ему путь к вакансии.

Что еще может помешать получить работу

Специалисты Госслужбы занятости назвали несколько распространенных ошибок, которых следует избегать при поиске вакансии.

Кандидат не объясняет, зачем ему нужна работа

По словам специалистов, человеку стоит заранее определить собственную цель – например, заработок, профессиональное развитие или возможность построить карьеру. Следует поставить перед собой цель и обязательно сообщить об этом карьерному консультанту в центре занятости.

Одно и то же резюме отправляют на все вакансии

Универсальное резюме может работать хуже, чем документ, адаптированный под конкретную вакансию. Перед отправкой резюме стоит обратить внимание на требования работодателя и подчеркнуть именно тот опыт и навыки, которые соответствуют должности.

Кандидат слишком преуменьшает свои достижения

Чрезмерная скромность также может сыграть против человека при трудоустройстве. Если кандидат не рассказывает о своих результатах и сильных сторонах, работодателю сложнее оценить его профессиональный уровень.

Поиск ограничивается только большими компаниями

Известные работодатели могут казаться более привлекательными, однако конкуренция за такие вакансии часто значительно выше.

Работать в Amazon – это, конечно, очень престижно, но на такие вакансии больше шансов получить отказ. Соотношение желающих и тех, кто принят на работу, крайне неутешительно. Небольшие компании – это почти всегда возможность для развития, – пояснили в службе занятости.

Кандидат игнорирует LinkedIn

Специалисты также советуют использовать профессиональные социальные сети. LinkedIn объединяет миллионы пользователей, среди которых есть как соискатели, так и работодатели.

Почему старые способы поиска работы уже не всегда работают

Рынок труда меняется, поэтому привычные методы поиска вакансий, которые работали несколько лет назад, сегодня могут давать иной результат.

Сейчас в Украине наблюдается структурный дисбаланс, когда рабочие профессии в разы популярнее должностей менеджеров и юристов. Вместе с тем меняются технологии: сейчас все чаще первичный анализ резюме осуществляет искусственный интеллект, который отсеивает кандидатов, создающих презентационные материалы с помощью искусственного интеллекта,

– подытожили специалисты.

Таким образом, проблема может заключаться не только в количестве вакансий или конкуренции между кандидатами. Шансы на трудоустройство могут зависеть и от того, насколько реалистично человек оценивает свои навыки, адаптирует резюме, объясняет работодателю собственную мотивацию и использует современные каналы поиска работы.