Показать, а не рассказывать: преимущества лидерства через пример

Лидерство – один из главных аспектов развития в деловом мире. И важно, чтобы оно было интегрировано в жизнь компаний через "живые" примеры, что существенно повышает мотивацию и вовлеченность команд к новым свершениям.

Лидерство является неотъемлемой частью жизни современных предпринимателей, рассказывает Бизнес 24. Оно вдохновляет, заставляет идти вперед и развиваться, что положительно влияет на атмосферу и культуру любой компании.

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Вместе с Škoda рассказываем о том, почему важно транслировать лидерство через пример и какие изменения это позволяет увидеть уже на короткой дистанции.

Укрепление доверия и уважения

Лидеры, практикующие принципы, которые хотят видеть вокруг, вызывают больше доверия в команде. Например, если руководитель требует пунктуальности, но сам постоянно опаздывает, это вызывает разочарование и демотивирует сотрудников. Правило "начать изменения с себя" никогда не потеряет актуальности.



Лидерам должны доверять / Фото Pexels

Доверие, построено на действиях, а не на словах, является основой эффективного лидерства. Когда сотрудники уверены, что лидер выполняет свои обещания и придерживается высоких стандартов, они более охотно поддерживают его решения и инициативы.

Снижение сопротивления к изменениям

Любые изменения в компании часто воспринимаются со скепсисом или даже страхом. Однако лидер, который активно участвует во внедрении изменений и сам становится примером адаптации, уменьшает напряжение в рабочей атмосфере.

Изменения начинаются с лидеров / Фото Pexels

Кроме того, руководитель через собственные действия показывает, что изменения не только возможны, но и полезны. Например, он может подчеркнуть преимущества нового процесса, демонстрируя примеры из своего опыта. Это не только помогает работникам адаптироваться, но и формирует у них положительное отношение к инновациям.

Повышение производительности

Лидер, который эффективно работает и демонстрирует пример в выполнении задач, устанавливает планку стандартов для своей команды. У исполнителей не остается аргументов, чтобы объяснить просрочку задач или отсутствие энтузиазма в преодолении вызовов.



Пример лидера устанавливает планку / Фото Pexels

Более того, через подражание действий лидера работники могут учиться новым подходам к работе. Например, если руководитель эффективно управляет временем и несмотря на работу успевает уделять внимание другим аспектам жизни, делая ее наполненной и вдохновляющей, то и команда будет пытаться "оставлять работу на работе", что позволит избежать выгорания.

Автомобиль – это тоже о проявлении лидерства

Всем, кто открывает собственное дело, стоит помнить, что бизнес – это движение и развитие. Решать сотни задач и проблем легче с помощью автомобиля, сочетающего удобство и комфорт. Например, кроссовер Škoda Kamiq.

Обновленный Škoda Kamiq – это именно тот случай, когда компактный не означает простой. Как раз наоборот – уже в начальной комплектации водитель будет пользоваться полностью цифровой панелью приборов. Центральный дисплей развлекательной системы имеет размер 9 дюймов, на него выводится информация со смартфона. Для телефона есть собственное место с индукционной подзарядкой и охлаждением.

Компактные размеры Škoda Kamiq (длина 4,25 метра) и увеличенный до 18 сантиметров клиренс позволяют использовать этот автомобиль на тесных городских улочках. Его можно легко припарковать даже в закоулке или выехать на бордюр. Высокая посадка и камера заднего вида делает обзор с Kamiq легким и информативным.

Обновленный Škoda Kamiq получил выбор из двух двигателей – 1,0-литрового на 115 л.с. и 1,5-литрового на 150 сил. Оба бензиновых турбомотора комплектуются надежной автоматизированной коробкой передач 7DSG. Эти силовые агрегаты сочетают активное ускорение (до сотни за 8 – 10 секунд) с комфортом от езды на "автомате". При этом расход топлива тоже приятно удивит – 5,2 – 5 5,6 литра на 100 километров в комбинированном режиме.

Kamiq можно выбрать в одной из двух комплектаций и дополнить индивидуальными пакетами. Уже в стартовой версии Essence доступны цифровая панель приборов и центральный экран, LED-фары, кондиционер и беспроводная интеграция со смартфоном. Комплектация Selection дополнена "зимним пакетом", климат-контролем, легкосплавными дисками и запуском кнопкой. Также не стоит забывать о "умных решениях" Škoda, например мобильное приложение, защитную накладку на двери, лейку в бачок омывателя и тому подобное.