Не останавливаются: польский чиновник хочет заблокировать агрорынок ЕС для Украины на 20 лет

Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее получить членство в ЕС. Впрочем, некоторые видят в нас не партнера, а конкурента, и собираются налагать ограничения.

Очередной "блестящий" замысел поляков

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак выдал очередную "гениальную идею", комментируя процесс вступления Украины в ЕС. По его мнению, после того как вступление состоится, рынок Евросоюза нужно закрыть для украинской агропродукции на 20 лет.

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Как только Дональд Туск утвердит его в должности, Колодзейчак собирается взяться за "отстаивание интересов Польши". По его мнению, к похожему шагу прибегла Германия, когда Польша вступила в Евросоюз, когда заморозила свой рынок труда для поляков на 8 лет.

Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственная продукция из Украины – сырая и переработанная – не должна попадать в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС,

– заявил польский чиновник.

Напомним, что ранее Колодзейчак был во главе протестов против импорта украинского зерна. Кроме того, он активно поддерживает протесты польских перевозчиков на границе с Украиной и обещает "защитить польскую деревню".

Также чиновник верит, что существует некий "неконтролируемый импорт украинского зерна в Польшу".