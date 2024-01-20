Такого еще не было: фермеры заблокируют все дороги в Польше - снова "виновно" украинское зерно

Эпопея с польскими фермерами и зерном из Украины никак не утихнет. Поляки готовы слушать только собственные аргументы и прибегать к жестким шагам.

Акция протеста охватит всю Польшу

В среду, 24 января, ассоциации польских фермеров продолжат свою акцию протеста против украинского зерна. На этот раз дело блокировкой пунктов пропуска не ограничится.

К теме Больше никаких блокировок: польские власти запретили акции на украинской границе

Призыв о выходе на улицу и участии в акции протеста обнародовал Адриан Вавжиняк, представляющий аграрную организацию Solidarnośc. Национальный совет агропромышленных палат Польши также поддержал протесты.

Пока сообщается, что акция протеста продлится с 12:00 до 14:00. Уточнений относительно возможной повторной блокировки пунктов пропуска на польско-украинской границе пока не было.

Фермеры хотят выйти на улицы, чтобы власти выполнили следующие их требования:

запрещение импорта зерна из Украины;

обжалование позиции Евросоюза, ведь Еврокомиссия приняла сторону Украины и хочет продлить экспортные квоты;

протест против идей, которые "могут снизить производство растениеводства и животноводства в Польше и ЕС".

Напомним, Польша пошла вопреки позиции ЕС и вместе с Румынией, Словакией, Венгрией и Болгарией ввела ряд ограничений на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Еврокомиссия отказалась вводить квоты для Украины и готова продолжать все льготы.

Все эти страны вводят ограничения в одностороннем порядке и не собираются согласовывать свои действия с Европейским Союзом.