Запрет товаров из Украины и правила от ЕС: по всей Польше начались протесты фермеров

Польские аграрии не устают проводить акции протеста, отстаивая свои требования. В этот раз масштабы акции охватили всю территорию страны.

Масштабные протесты польских фермеров

После обеда польские фермеры вышли на масштабную акцию протеста. На этот раз она охватила украинскую границу, а всю территорию страны.

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Участники демонстрации сообщили, что в большинстве случаев не будут перекрывать дорогу. В основном речь идет о медленном проезде сельхозтехники, а также акциях вдоль дорог. В общем, тракторы и другая сельскохозяйственная техника будут в 150 местах по всей территории Польши.

Первое требование протестующих – никакого расширения беспошлинного импорта украинской агропродукции. Также речь идет об импорте из других стран, не применяющих стандарты Европейского Союза при выращивании своей продукции.

Протесты фермеров охватили всю Польшу / Скриншот из Google maps

Кроме того, фермеры хотят, чтобы при вступлении Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства было разделение на сектора.

Второе требование фермеров – пересмотр Единой аграрной политики и протест против правил, которые должно ввести Зеленое соглашение.

Мы требуем изменений в экосхемах и условности: меньше бюрократии и больше биологизации,

– говорится в письме организаторов забастовки.

Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск посетил Украину и провел переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По итогам встречи они сообщили, что уже работают над механизмом регуляции украинского экспорта и найдут вариант, удовлетворяющий обе стороны.