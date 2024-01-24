Запрет товаров из Украины и правила от ЕС: по всей Польше начались протесты фермеров
Источник:RMF24
Польские аграрии не устают проводить акции протеста, отстаивая свои требования. В этот раз масштабы акции охватили всю территорию страны.
Масштабные протесты польских фермеров
После обеда польские фермеры вышли на масштабную акцию протеста. На этот раз она охватила украинскую границу, а всю территорию страны.
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Участники демонстрации сообщили, что в большинстве случаев не будут перекрывать дорогу. В основном речь идет о медленном проезде сельхозтехники, а также акциях вдоль дорог. В общем, тракторы и другая сельскохозяйственная техника будут в 150 местах по всей территории Польши.
Первое требование протестующих – никакого расширения беспошлинного импорта украинской агропродукции. Также речь идет об импорте из других стран, не применяющих стандарты Европейского Союза при выращивании своей продукции.
Протесты фермеров охватили всю Польшу / Скриншот из Google maps
Кроме того, фермеры хотят, чтобы при вступлении Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства было разделение на сектора.
Второе требование фермеров – пересмотр Единой аграрной политики и протест против правил, которые должно ввести Зеленое соглашение.
Мы требуем изменений в экосхемах и условности: меньше бюрократии и больше биологизации,
– говорится в письме организаторов забастовки.
Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск посетил Украину и провел переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По итогам встречи они сообщили, что уже работают над механизмом регуляции украинского экспорта и найдут вариант, удовлетворяющий обе стороны.