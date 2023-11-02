Блокада будет, но не полная: как польские перевозчики будут бастовать на границе с Украиной

Несмотря на позицию ЕС, польские перевозчики будут протестовать на границе с Украиной. Впрочем, они несколько просмотрели масштабы своей акции.

Как будут протестовать польские перевозчики

Польские перевозчики изменили свои планы по протестам на границе с Украиной. Они не отказались от них полностью, однако масштаб акций будет значительно меньше. Об этом сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В частности, поляки перекроют движение грузовиков через "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Передвижению автобусов, гуманитарной помощи и легковых автомобилей они не будут препятствовать.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики хотели заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, пока власти не выполнят их условия, среди которых возврат разрешений для украинского бизнеса, запрет регистраций компаний, деньги которых не находятся на территории ЕС и т.д.

Также Демченко подчеркнул, что, выбирая для движения другие пункты пропуска, следует учитывать, что протесты польских перевозчиков могут изменить направления. Он также пообещал, что ГНСУ будет сообщать всю актуальную информацию, поэтому посоветовал следить за информационными службами ведомства.

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Кроме того, Министерство инфраструктуры уже обратилось к польским коллегам с предложением провести встречу, в которой примут участие все заинтересованные стороны, и урегулировать все вопросы за столом переговоров, чтобы никто не прибегал к блокаде пунктов пропуска.