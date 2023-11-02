Як протестуватимуть польські перевізники

Польські перевізники змінили свої плани щодо протестів на кордоні з Україною. Вони не відмовилися від них повністю, проте масштаб акцій буде значно меншим. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Зокрема, поляки перекриють рух вантажівок через "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Пересуванню автобусів, гуманітарної допомоги та легкових автомобілів вони перешкоджати не будуть.

Важливо! Раніше повідомлялося, що польські перевізники хотіли заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, поки влада не виконає їхніх умов, серед яких – повернення дозволів для українського бізнесу, заборона реєстрацій компаній, гроші яких не перебувають на території ЄС тощо.

Також Демченко наголосив, що обираючи для руху інші пункти пропуску, варто враховувати, що протести польських перевізників можуть змінити напрямки. Він також пообіцяв, що ДПСУ буде повідомляти усю актуальну інформацію, тому порадив слідкувати за інформаційними службами відомства.

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Окрім того, Міністерство інфраструктури вже звернулося до польських колег з пропозицією провести зустріч, у якій візьмуть участь усі зацікавлені сторони, та врегулювати усі питання за столом переговорів, аби ніхто не вдавався до блокади пунтків пропуску.