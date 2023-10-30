Польские перевозчики хотят закрыть границу с Украиной: на какой срок и в чем причина

Польские перевозчики угрожают начать забастовку на пунктах пропуска из Украины. Свою акцию они планируют проводить на всех точках пересечения границы.

Протесты польских перевозчиков

Польские перевозчики готовят к масштабной забастовке. С начала ноября они хотят перекрыть все пункты пропуска из Украины.

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Свою акцию они обещают продлить до конца 2023 года. Они считают, что либерализация международных перевозок между Украиной и странами ЕС приведет к чрезмерной конкуренции, которую они могут не выдержать.

Если раньше польских перевозчиков удовлетворяло перекрытие только одного пункта пропуска, то сейчас они готовы блокировать все точки пересечения украинско-польской границы.

Свою первую акцию они уже согласовали с местными властями: 3 ноября утвержден митинг возле пункта пропуска Корчовая. Блокировка начнется в 10 утра.

Что требуют польские перевозчики

Первое, что они требуют – это возврат разрешений для украинских перевозчиков. Также они хотят, чтобы для всех иностранных перевозчиков ужесточились правила.

Кроме того, они будут стоять за невозможность регистрации компании в Польше, если ее финансы находятся не на территории стран ЕС. Также речь идет о следующих шагах: