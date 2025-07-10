Первая в истории обратная релокация: польское производство переехало в Украину

В Чернигове начали работать первые станки польской текстильной фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, которую выкупила и перевезла в Украину группа компаний "Текстиль-Контакт".

Релокация из Польши в Чернигов

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский. По его словам, это первый известный пример "обратной релокации" – когда не украинские производства переезжают за границу, а наоборот – европейские предприятия перемещаются в Украину, передает 24 Канал.

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На заводе "ТК ДТ-Чернигов", входящий в состав "Текстиль-Контакт", уже введено в эксплуатацию 25% оборудования из польского города Кудова-Здруй. Среди прочего – современные станки для цифровой печати на постельном белье шириной до 260 сантиметров. Такая продукция ранее в Украине не производилась.

"Текстиль-Контакт" запустил польское оборудование в Чернигове

Сумма инвестиций

Общие инвестиции в запуск оборудования составили около 7 миллионов гривен, тогда как приобретение оборудования обошлось компании в 1,4 миллионов евро. Остальное оборудование планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Справочно. Группа "Текстиль-Контакт" является одним из лидеров легкой промышленности Украины. В 2024 году компания получила грант на создание вязального цеха и приобрела обувную фабрику в Чигирине.