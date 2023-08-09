Возмещение утраченного урожая: кто может получить деньги и о какой сумме идет речь

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС наделал много бед. Кроме разрушенных домов вода уничтожила тонны урожая.

Десятки тысяч украинцев пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты для задержки продвижения героических ВСУ. Украина делает все возможное, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб гражданам, в том числе – и за потерянный урожай, над которым они так тяжело работали.

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Каким будет возмещение ущерба за потерянный урожай

Единовременную денежную помощь за потерянный урожай могут оформить жители Херсонской и Николаевской областей. Для того чтобы получить деньги, нужно подтвердить право собственности на земельный участок.

! Заявление на возмещение следует подать

Что касается размера компенсации, то он фиксирован – 3 318 гривен за сотку земли с утраченным урожаем. Земельный участок должен иметь одно из следующих назначений:

индивидуальное садоводство;

личное крестьянское хозяйство;

строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

Также действуют ограничения на выплаты – жителям Николаевской области могут компенсировать деньги за потерянный урожай на 20 сотках (66360 гривен), Херсонской – на 30 сотках (99540 гривен). Убытки вне этих лимитов компенсироваться не будут.