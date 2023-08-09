Десятки тисяч українців постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти для затримки просування героїчних ЗСУ. Україна робить все можливе, аби хоч якось компенсувати збитки громадянам, в тому числі – і за втрачений врожай, над яким вони так важко працювали.

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Яким буде відшкодування збитків за втрачений врожай

Одноразову грошову допомогу за втрачений врожай можуть оформити мешканці Херсонської та Миколаївської областей. Для того, щоб отримати гроші, потрібно підтвердити право власності на земельну ділянку.

Важливо! Заяву на відшкодування потрібно подати до 1 вересня 2023 року.

Щодо розміру компенсації, то він фіксований – 3 318 гривень за сотку землі із втраченим урожаєм. Земельна ділянка повинна мати одне з наступних призначень:

індивідуальне садівництво;

особисте селянське господарство;

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Також діють обмеження на виплати – мешканцям Миколаївської області можуть компенсувати гроші за втрачений врожай на 20 сотках (66 360 гривень), Херсонської – на 30 сотках (99 540 гривень). Збитки поза цими лімітами компенсуватися не будуть.