Десятки тысяч украинцев пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты для задержки продвижения героических ВСУ. Украина делает все возможное, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб гражданам, в том числе – и за потерянный урожай, над которым они так тяжело работали.
К теме Украинские предприниматели могут получить грант на 2700 евро: главные требования
Каким будет возмещение ущерба за потерянный урожай
Единовременную денежную помощь за потерянный урожай могут оформить жители Херсонской и Николаевской областей. Для того чтобы получить деньги, нужно подтвердить право собственности на земельный участок.
Что касается размера компенсации, то он фиксирован – 3 318 гривен за сотку земли с утраченным урожаем. Земельный участок должен иметь одно из следующих назначений:
- индивидуальное садоводство;
- личное крестьянское хозяйство;
- строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.
Также действуют ограничения на выплаты – жителям Николаевской области могут компенсировать деньги за потерянный урожай на 20 сотках (66360 гривен), Херсонской – на 30 сотках (99540 гривен). Убытки вне этих лимитов компенсироваться не будут.