Все для того, чтобы бизнес работал: каким предприятиям предлагают получить гранты на миллион

В Украине действует множество грантовых программ для поддержки украинского бизнеса. Правительство и партнеры пытаются стимулировать экономику всеми возможными способами.

Украинский фонд стартапов объявил новую программу поддержки украинских предпринимателей. Программа предусматривает выделение финансирования для 30 малых и средних бизнесов в 750 тысяч евро.

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Кому будут предоставлять гранты и как подать заявку

Деньги на данную программу выделяют правительство Германии и ЕС. Каждый грант составит 25 тысяч евро, это около 1 миллиона гривен.

Заявки будут принимать от малого и среднего бизнеса, который производит инновационные продукты или предоставляет соответствующие услуги, а также планирует расширяться на экспорт. Одно предприятие может подавать заявку только один раз. Это касается и связанных между собой предприятий.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные помощники движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций, расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Что нужно для участия в программе:

иметь зарегистрированное ООО;

численность наемных работников – от 11 до 100;

не вести бизнес в России, Белоруссии или других подсанкционных странах;

годовой доход – до 10 миллионов евро в год;

как минимум 51% акций должны принадлежать украинцам.

Подробнее ознакомиться с программой и подать заявку на грант можно по ссылке.