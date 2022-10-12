Помогал олигарху Дерипаске обходить санкции: в Британии арестовали местного бизнесмена

Бизнесмена Грэма Бонем-Картера арестовали в Великобритании. Его обвиняют в помощи российскому олигарху Олегу Дерипаске обходить санкции США.

Федеральные прокуроры Манхэттена уже заявили, что будут ходатайствовать об экстрадиции "помощника" российского миллиардера в Соединенные Штаты. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на американскую прокуратуру.

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Связи Бонем-Картера с Дерипаской и арест британского бизнесмена

Согласно заявлению прокуратуры, Бонем-Картер рассчитывался за американскую недвижимость Дерипаски и пытался вывезти произведения искусства из коллекции российского долларового мультимиллиардера в США за границу.

По данным правоохранителей, Бонем-Картер вывел более 1 миллиона долларов с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на нью-йоркский банковский счет компании Gracetown. Последняя и управляет жилой недвижимостью российского олигарха в США.

Прокуроры Манхэттена отмечают, что платежи предназначались для оплаты содержания и обслуживания двух особняков Дерипаски – в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эту недвижимость российский олигарх приобрел в период с 2005 по 2008 год.

Бонем-Картер скрыл источник финансирования на содержание и управление активами Дерипаски в США, нарушая международные санкции,

– заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дамьян Уильямс.

Кроме того, в прошлом году Бонем-Картер также пытался незаконно перевезти произведение искусства Дерипаски в Лондон, которое тот приобрел ранее на аукционе в Нью-Йорке. По информации прокуроров, британец попытался скрыть, что ценность принадлежит подсанкционному российскому олигарху.

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К слову, американская прокуратура заявила, что Бонем-Картер работал на организации, контролируемые Дерипаской, еще с 2003 года. Британец фактически управлял жилой недвижимостью миллиардера в Великобритании и Европе.

Напомним, что 54-летний олигарх Олег Дерипаска попал в перечень двух десятков российских богачей и чиновников, против которых Вашингтон ввел санкции еще в апреле 2018 года, по обвинению в их участии во вмешательстве России в выборы США 2016 года.

Отметим, что после запроса прокуроров США об экстрадиции Бонем-Картера, тот предстал перед лондонским судом и был освобожден под условный залог. Это подтвердило Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью.