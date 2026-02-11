Первые деньги уже на карточках: как государство поддерживает ФЛП во время сложной зимы

Во время сложной зимы ФЛП 2 – 3 группы, которые работают в социально важных сферах, могут получить единовременную денежную помощь от государства. Средства направляются на обеспечение энергоустойчивости.

Какую помощь может получить бизнес?

По состоянию на среду, 11 февраля, более 20 тысяч предпринимателей подали заявления, и первые деньги – уже на счетах. Детали рассказали в Дии.

Смотрите также Более 250 тысяч ФЛП исчезли за год: что происходит с бизнесом в Украине и как его спасти

Программа работает для малого и среднего бизнеса с наемными работниками, зарегистрированного до 1 декабря 2025 года.

За деньги можно приобрести генератор, топливо, оборудование для автономного питания, солнечные панели или оплатить электроэнергию.

Размер помощи зависит от количества наемных работников:

1 работник – 7 500 гривен;

2 работника – 9 000 гривен;

3 работника – 10 500 гривен;

4 работника – 12 000 гривен;

5 работников – 13 500 гривен;

6 и более работников – 15 000 гривен.

Как подать заявление на помощь ФЛП?

Получить услугу можно онлайн – до 31 марта. Для этого нажмите "Подать заявление" на портале Дия по ссылке, после чего авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.

Проверьте данные о себе и укажите, на что планируете потратить помощь. Затем выберите или откройте Дия.Карточку.

Последний шаг – просмотрите данные заявления и подпишите его. После получения средств можете потратить их на выбранные категории.

Обратите внимание! Среди условий – отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026. Основной КВЭД должен принадлежать к разрешенным по перечню.

Как еще поддерживают бизнес зимой?