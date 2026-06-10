Пополнить счет по-старому не получится: Киевстар изменит правила с июля

Киевстар предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета.

Какой сервис станет недоступным

Привычная для части украинцев комбинация клавиш вскоре перестанет работать. Детали рассказали на сайте компании.

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С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный Платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании объяснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.

Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы,

– говорится в сообщении.

Пополнить счет без комиссии украинцы по-прежнему могут в приложении "Мой Киевстар", а также с помощью других доступных платежных сервисов, в частности банковских приложений.

Кроме того, попросить об этом все еще можно родственников, друзей или знакомых. Чтобы отправить им соответствующее SMS-сообщение, необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХХХ# со своим номером.

Что еще будет менять Киевстар

Напомним, с 16 июня оператор начнет очередной этап модернизации сети, чтобы улучшить скорость и качество мобильного интернета. Технологию 3G отключат в части населенных пунктов, в частности в Житомирской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях. Полный список смотрите по ссылке.

Обратите внимание! Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить ее на USIM с сохранением номера телефона в ближайшем магазине Киевстар.