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Бизнес Актуальные новости Актуальные направления для бизнеса в Украине в 2025 году: топ-идеи для инвестиций
10 мая, 15:35
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Актуальные направления для бизнеса в Украине в 2025 году: топ-идеи для инвестиций

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украина в 2025 году сосредоточена на развитии IT-сектора, в частности в видеонаблюдении, кибербезопасности и Web3.0.
  • Перспективными бизнес-направлениями является консалтинг, импортозамещение, образование, экономсегмент и строительство.

В Украине бизнес продолжает активно развиваться, несмотря на сложные условия. В 2025 году особую популярность приобретают направления, связанные с цифровыми технологиями и логистикой.

Какой бизнес актуален в Украине в 2025 году

В 2025 году в Украине остаются актуальными бизнесы в сферах онлайн-продаж, агросектора, услуг, ремонта и IT. Несмотря на трудности, наблюдается рост спроса на локальные товары, доставку, образовательные услуги и строительство, сообщает 24 Канал.

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  • ІТ-бизнес

Сфера ІТ в Украине продолжает стремительно развиваться и сохраняет стратегическое значение для экономики: на ее долю приходится более 45% экспорта услуг. Среди самых перспективных направлений бизнеса в 2025 году:

  • создание и обслуживание систем видеонаблюдения;
  • разработка решений в сфере кибербезопасности;
  • инфраструктурные IT-проекты (включая браузеры, операционные системы, ПО), а также Web3.0 и блокчейн-инициативы.

Интересно!  Согласно данным Ассоциации "IT Ukraine", в 2022 году экспорт IT-услуг из Украины составил 7,35 миллиарда долларов США, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

  • Консалтинг и бизнес-услуги

В периоды кризисов компании особенно нуждаются в профессиональной поддержке. Среди перспективных направлений для бизнеса в Украине в 2025 году:

  • логистический и финансовый консалтинг;
  • юридическая помощь;
  • антикризисный менеджмент для малого и среднего бизнеса;
  • маркетинг, реклама и PR;
  • онлайн-консультации врачей, психологов, коучей.

Обратите внимание! Преимущества консалтингового бизнеса это высокий спрос во время кризисов и возможность дистанционной работы. Среди недостатков следует выделить большую конкуренцию и требования к опыту и репутации.

  • Импортозамещение

Политика импортозамещения, которую активно поддерживает правительство, открывает новые возможности для украинских производителей. Самые перспективные направления в Украине:

  • Производство косметики и средств гигиены. В Украине уже работает более 200 компаний в этом сегменте, однако импорт все еще занимает значительную часть рынка, около 65%.
  • Производство пищевых продуктов, детских товаров, одежды и обуви. Спрос на местные продукты повседневного потребления растет из-за снижения покупательной способности.

Интересно!  Преимущества для производителей это высокий спрос и государственная поддержка. В то же время среди недостатков – потребность в значительных инвестициях и сложности с логистикой.

  • Образование

Рынок образовательных услуг в Украине активно развивается и претерпевает изменения. Перспективные направления для бизнеса в этой сфере в 2025 году следующие:

  • Курсы по IT-профессиям и SMM;
  • Программы повышения квалификации с международными дипломами;
  • Обучение рабочим специальностям с гарантией трудоустройства;
  • Онлайн-курсы для детей (школьные программы, дошкольное и дополнительное образование);
  • Курсы по иностранным языкам.

Интересно!  Согласно данным Министерства образования и науки, в 2022 – 2023 учебном году более 50% учащихся школ и высших учебных заведений хотя бы частично проходили обучение в онлайн-формате.

  • Бизнес в экономсегменте

В ситуации снижения доходов населения растет спрос на доступные товары и услуги. Идеи для бизнеса в этом сегменте:

  • фастфуды, столовые, кофейни формата to-go, вендинговые автоматы;
  • дискаунтеры для одежды и продуктов;
  • доступная стоматология;
  • недорогие бытовые и B2B-услуги.

Преимуществом этого сегмента является стабильный спрос, но стоит учитывать невысокую маржинальность и ценовую конкуренцию.

  • Ремонт и строительство

Вследствие разрушений во время войны в Украине наблюдается активное восстановление строительного сектора. Перспективные направления для бизнеса в 2025 году:

  • ремонт жилых помещений;
  • строительство частных домов;
  • обслуживание строительных объектов.

Какие преимущества и недостатки строительного бизнеса в Украине

Преимущества строительного бизнеса это высокий спрос и государственная поддержка восстановления инфраструктуры. В то же время недостатки – это дефицит некоторых строительных материалов, рост цен и нехватка квалифицированных кадров.