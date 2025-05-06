Поиски работы длятся дольше

Об этом свидетельствует опрос DOU, проведенный в апреле, передает 24 Канал. Ситуация на рынке труда усложнилась: более половины соискателей ищут новую работу более двух месяцев, тогда как в 2023 году 49% находили ее менее чем за месяц. Теперь таких только 35%.

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У кого самые высокие шансы

Быстрее всего трудоустраиваются DevOps/SRE, аналитики данных и рекрутеры. В целом 55% опрошенных, которые активно искали работу, смогли ее найти. В 2022 году этот показатель достигал 70%.

Заметьте. Особенно трудно приходится лидам и руководителям – в Украине новое место смогли найти только 50%, за рубежом - 47%.

С какими сложностями сталкиваются специалисты

Среди самых распространенных проблем – отсутствие фидбека, высокая конкуренция, длительный процесс отбора, а также низкие зарплаты и завышенные требования к кандидатам.

43% соискателей в Украине и 55% за рубежом подались на более 20 вакансий,

– говорится в статье.

Большинство проходили от одного до пяти собеседований, 59% выполняли тестовые задания, 44% – проходили live-coding интервью.

Искусственный интеллект стал помощником для 70% айтишников – чаще всего его используют для создания резюме, мотивационных писем и портфолио.

Доходы айтишников упали

Хотя 57% специалистов, нашедших новую работу, получили повышение зарплаты, каждый пятый – наоборот, потерял в доходе. Больше всего выиграли маркетологи, сейлзы и аналитики, тогда как HR, дизайнеры и менеджеры проектов чаще всего теряли в заработке. Среди сеньоров и руководителей более трети устроились с худшими условиями.

Справочно. В Украине самые популярные платформы для поиска работы – Djinni (28%), LinkedIn (24%) и DOU (19%). За рубежом лидирует LinkedIn (38%), далее – знакомые (17%).

ИТ-компаниям также непросто. В частности, 35% рекрутеров признают трудности в найме. Самые частые проблемы – низкий профессиональный уровень, слабые софт-скиллы, отсутствие нужного опыта и подготовки к собеседованиям.