Пошуки роботи тривають довше

Про це свідчить опитування DOU, проведене у квітні, передає 24 Канал. Ситуація на ринку праці ускладнилася: понад половина пошукачів шукають нову роботу більше ніж два місяці, тоді як у 2023 році 49% знаходили її менш ніж за місяць. Тепер таких лише 35%.

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У кого найвищі шанси

Найшвидше працевлаштовуються DevOps/SRE, аналітики даних і рекрутери. Загалом 55% опитаних, які активно шукали роботу, змогли її знайти. У 2022 році цей показник сягав 70%.

Зауважте. Особливо важко доводиться лідам і керівникам – в Україні нове місце змогли знайти лише 50%, за кордоном — 47%.

З якими складностями зіштовхуються фахівці

Серед найпоширеніших проблем – відсутність фідбеку, висока конкуренція, тривалий процес відбору, а також низькі зарплати та завищені вимоги до кандидатів.

43% пошукачів в Україні та 55% за кордоном подалися на понад 20 вакансій,

– ідеться у статті.

Більшість проходили від одного до п'яти співбесід, 59% виконували тестові завдання, 44% – проходили live-coding інтерв'ю.

Штучний інтелект став помічником для 70% айтівців – найчастіше його використовують для створення резюме, мотиваційних листів і портфоліо.

Доходи айтівців впали

Хоча 57% фахівців, які знайшли нову роботу, отримали підвищення зарплати, кожен п'ятий – навпаки, втратив у доході. Найбільше виграли маркетологи, сейлзи й аналітики, тоді як HR, дизайнери та менеджери проєктів найчастіше втрачали в заробітку. Серед сеньйорів та керівників більше третини влаштувалися з гіршими умовами.

Довідково. В Україні найпопулярніші платформи для пошуку роботи – Djinni (28%), LinkedIn (24%) та DOU (19%). За кордоном лідирує LinkedIn (38%), далі – знайомі (17%).

ІТ-компаніям також непросто. Зокрема, 35% рекрутерів визнають труднощі в наймі. Найчастіші проблеми – низький професійний рівень, слабкі софт-скіли, відсутність потрібного досвіду та підготовки до співбесід.