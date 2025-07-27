Они устроятся на работу быстрее всего: кого ищут работодатели в 2025 году

Существуют определенные отрасли, где работу найти проще. Сейчас в Украине наиболее актуальны практические профессии.

Какие самые популярные вакансии в Украине в 2025 году?

Такие специальности в 2025 году вошли в топ-10 популярных, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

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Список профессий выглядит следующим образом:

охранник – 2,7 тысячи вакансий с начала года.;

– 2,7 тысячи вакансий с начала года.; швея – таких людей приглашали 2,9 тысячи раз;

– таких людей приглашали 2,9 тысячи раз; "администратор" и другие вариации, такие как администратор зала, офис-администратор, администратор кинотеатров и прочее – 3,2 тысячи вакансий в 2025 году;

и другие вариации, такие как администратор зала, офис-администратор, администратор кинотеатров и прочее – 3,2 тысячи вакансий в 2025 году; бухгалтер , а также главный бухгалтер, специалист, эксперт, начальник бухгалтерии и т.д. – таких лиц искали 5,7 тысячи раз;

, а также главный бухгалтер, специалист, эксперт, начальник бухгалтерии и т.д. – таких лиц искали 5,7 тысячи раз; уборщик служебных помещений и другие вакансии, касающиеся уборки территорий или производственных помещений – 6,9 тысячи вакансий в текущем году;

и другие вакансии, касающиеся уборки территорий или производственных помещений – 6,9 тысячи вакансий в текущем году; сестра медицинская или брат медицинский (следует учитывать медсестер по уходу за больными, в стоматологии, в операционной, по диетическому питанию и т.д.) – 7,1 тысячи вакансий вместе;

(следует учитывать медсестер по уходу за больными, в стоматологии, в операционной, по диетическому питанию и т.д.) – 7,1 тысячи вакансий вместе; повар – насчитали было 7,8 тысячи вакансий;

– насчитали было 7,8 тысячи вакансий; водитель автотранспортных средств , а еще и водителей погрузчиков, автобусов, трамваев и троллейбусов - предлагали работу 9,4 тысячи раз;

, а еще и водителей погрузчиков, автобусов, трамваев и троллейбусов - предлагали работу 9,4 тысячи раз; подсобного работника работодатели искали 10,8 тысячи раз;

работодатели искали 10,8 тысячи раз; продавец продовольственных товаров и другие продавцы – было найдено 17,9 тысяч вакансий.

Интересно! В 2025 году Госслужба занятости предлагала 231 тысячу вакансий с зарплатами до 230 тысяч гривен в месяц, а украинцы могли выбрать вакансию по 3303 профессиям.