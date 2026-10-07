Porsche резко потеряла прибыльность: для спасения бизнеса планируются изменения

Porsche перестраивает бизнес на фоне падения спроса и готовится к будущему с меньшими объемами продаж. Компания намерена компенсировать это за счет ориентации на дорогие спортивные автомобили, сокращения расходов и повышения рентабельности.

Porsche готовится к снижению продаж и меняет стратегию

Porsche меняет бизнес-модель, рассчитывая, что в будущем будет продавать меньше автомобилей, пишет Reuters.

В рамках нового плана реорганизации автопроизводитель планирует снизить будущую точку безубыточности до менее чем 200 тысяч автомобилей. Для сравнения: в прошлом году Porsche продала в общей сложности 279 449 автомобилей.

Генеральный директор Porsche Майкл Ляйтерс, возглавивший компанию в начале года, заявил, что одним из ключевых направлений станет укрепление позиций бренда в сегменте высококлассных спортивных автомобилей. Особое внимание уделяется таким моделям, как 911.

"Мы хотим укрепить позиции Porsche как самого желанного производителя спортивных автомобилей в мире",

– сказал Ляйтерс, поставив бренд в один ряд с Ferrari и Louis Vuitton с точки зрения стоимости.

В Porsche рассчитывают, что такая стратегия позволит зарабатывать больше даже при более низких объемах продаж.

Рентабельность Porsche резко упала

Одной из главных причин реструктуризации стала резкая потеря рентабельности компании. В 2025 году операционная маржа Porsche составила всего 1,1%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель был на уровне 18%.

На этом фоне Porsche ставит перед собой гораздо более амбициозные цели:

в среднесрочной перспективе – операционная маржа 10–15%;

долгосрочная цель – 15%;

в ближайшее время компания сосредоточится прежде всего на сокращении расходов.

По словам Ляйтерса, Porsche в настоящее время движется к нижней границе среднесрочной цели. В то же время для дальнейшего улучшения показателей компании понадобится либо еще более жесткая реструктуризация, либо более благоприятные условия на рынке.

Что давит на Porsche

Продажи Porsche уже сократились почти на 10% по сравнению с периодом выхода компании на биржу в 2022 году. Среди причин называют:

Снижение спроса в Китае; Тарифы Трампа; Высокие затраты; Усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей; Общие проблемы немецкого автопрома.

Проблемы с продажами особенно ощутимы, поскольку Китай и США остаются двумя ключевыми рынками для бренда.

Porsche сокращает тысячи рабочих мест

Одновременно с реструктуризацией бизнеса компания сокращает расходы и штат. Porsche планирует сократить 9 тысяч рабочих мест к 2035 году. Это примерно пятая часть общего числа сотрудников.

Кроме того, у компании уже есть программы сокращения персонала, и она планирует уменьшить количество руководящих должностей на 40%. Еще один способ сэкономить – более активно использовать общие платформы с другим брендом Volkswagen, в частности с Audi.