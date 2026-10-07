Porsche готується до менших продажів і змінює стратегію

Porsche змінює бізнес-модель, розраховуючи, що в майбутньому продаватиме менше автомобілів, пише Reuters.

У межах нового плану реорганізації автовиробник планує знизити майбутню точку беззбитковості до менш ніж 200 тисяч автомобілів. Для порівняння, торік Porsche продала загалом 279 449 автомобілів.

Гендиректор Porsche Майкл Ляйтерс, який очолив компанію на початку року, заявив, що одним із ключових напрямків стане посилення позицій бренду у сегменті висококласних спортивних автомобілів. Особливу увагу приділяють моделям на кшталт 911.

Ми хочемо зміцнити позиції Porsche як найбажанішого виробника спортивних автомобілів у світі,

– сказав Ляйтерс, поставивши бренд поруч із Ferrari та Louis Vuitton з точки зору вартості.

У Porsche розраховують, що така стратегія дозволить заробляти більше навіть за нижчих обсягів продажів.

Прибутковість Porsche різко впала

Однією з головних причин перебудови стала різка втрата рентабельності компанії. У 2025 році операційна маржа Porsche становила лише 1,1%. Для порівняння, у 2022 році цей показник був на рівні 18%.

На цьому тлі Porsche ставить перед собою значно амбітніші цілі:

у середньостроковій перспективі – операційна маржа 10 – 15%;

довгострокова ціль – 15%;

найближчим часом компанія зосередиться передусім на скороченні витрат.

За словами Ляйтерса, Porsche наразі рухається до нижньої межі середньострокової цілі. Водночас для подальшого покращення показників компанії знадобиться або ще жорсткіша реструктуризація, або сприятливіші умови на ринку.

Що тисне на Porsche

Продажі Porsche вже скоротилися майже на 10% порівняно з періодом виходу компанії на біржу у 2022 році. Серед причин називають:

Слабший попит у Китаї; Тарифи Трампа; Високі витрати; Посилення конкуренції з боку китайських автовиробників; Загальні проблеми німецького автопрому.

Проблеми з продажами особливо відчутні, оскільки Китай та США залишаються двома ключовими ринками для бренду.

Porsche скорочує тисячі робочих місць

Одночасно з перебудовою бізнесу компанія скорочує витрати та штат. Porsche планує скоротити 9 тисяч робочих місць до 2035 року. Це приблизно п'ята частина загальної кількості працівників.

Крім того, компанія вже має програми скорочення персоналу та планує зменшити кількість керівних посад на 40%. Ще один спосіб заощадити – тісніше використовувати спільні платформи з іншим брендом Volkswagen, зокрема Audi.



