Porsche готовится к снижению продаж и меняет стратегию
Porsche меняет бизнес-модель, рассчитывая, что в будущем будет продавать меньше автомобилей, пишет Reuters.
В рамках нового плана реорганизации автопроизводитель планирует снизить будущую точку безубыточности до менее чем 200 тысяч автомобилей. Для сравнения: в прошлом году Porsche продала в общей сложности 279 449 автомобилей.
Генеральный директор Porsche Майкл Ляйтерс, возглавивший компанию в начале года, заявил, что одним из ключевых направлений станет укрепление позиций бренда в сегменте высококлассных спортивных автомобилей. Особое внимание уделяется таким моделям, как 911.
"Мы хотим укрепить позиции Porsche как самого желанного производителя спортивных автомобилей в мире",
– сказал Ляйтерс, поставив бренд в один ряд с Ferrari и Louis Vuitton с точки зрения стоимости.
В Porsche рассчитывают, что такая стратегия позволит зарабатывать больше даже при более низких объемах продаж.
Рентабельность Porsche резко упала
Одной из главных причин реструктуризации стала резкая потеря рентабельности компании. В 2025 году операционная маржа Porsche составила всего 1,1%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель был на уровне 18%.
На этом фоне Porsche ставит перед собой гораздо более амбициозные цели:
- в среднесрочной перспективе – операционная маржа 10–15%;
- долгосрочная цель – 15%;
- в ближайшее время компания сосредоточится прежде всего на сокращении расходов.
По словам Ляйтерса, Porsche в настоящее время движется к нижней границе среднесрочной цели. В то же время для дальнейшего улучшения показателей компании понадобится либо еще более жесткая реструктуризация, либо более благоприятные условия на рынке.
Что давит на Porsche
Продажи Porsche уже сократились почти на 10% по сравнению с периодом выхода компании на биржу в 2022 году. Среди причин называют:
- Снижение спроса в Китае;
- Тарифы Трампа;
- Высокие затраты;
- Усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей;
- Общие проблемы немецкого автопрома.
Проблемы с продажами особенно ощутимы, поскольку Китай и США остаются двумя ключевыми рынками для бренда.
Porsche сокращает тысячи рабочих мест
Одновременно с реструктуризацией бизнеса компания сокращает расходы и штат. Porsche планирует сократить 9 тысяч рабочих мест к 2035 году. Это примерно пятая часть общего числа сотрудников.
Кроме того, у компании уже есть программы сокращения персонала, и она планирует уменьшить количество руководящих должностей на 40%. Еще один способ сэкономить – более активно использовать общие платформы с другим брендом Volkswagen, в частности с Audi.