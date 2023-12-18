Обязательная установка POS-терминалов с 1 января 2024: кого касается

С 1 января 2024 года вступает в силу новая норма постановления Кабмина. В нем говорится об обязательной установке POS-терминалов для безналичных расчетов розничными торговцами.

Кому нужно будет их установить

Согласно документу, POS-терминалы будут обязательными для торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тысяч человек.

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Безналичный расчет должен быть обеспечен за проданные товары или оказанные услуги. В том числе за товары/услуги, реализация которых осуществляется дистанционно.

О чем говорится в постановлении Кабмина

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность: штраф для ФЛП или должностного лица предприятия – от 1700 до 3400 гривен; а в случае повторного нарушения в течение года – от 8500 до 17000 гривен.

В июле 2022 года Кабинет министров установил сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные ими товары.

с 1 января 2023 года – торговцы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек;

с 1 января 2024 года – торговцы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тысяч человек;

с 1 января 2025 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек;

с 1 января 2026 года – торговцы – физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

До 2026 года POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках.

Впрочем, требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения боевых действий.

Безналичные платежи в Украине

За данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами, в III квартале 2023 года – составляла 1 триллион 407,1 миллиарда гривен; из них безналичные - на 890,8 миллиарда гривен. А также:

доля безналичных операций находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами;

от общей суммы операций с платежными картами; больше всего совершенных операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети - 47,0% на сумму 419,2 млрд грн.

переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составляли 31,3% ;

; оплата товаров и услуг в интернете - 14,5%.

Таким образом, сеть POS-терминалов растет в течение пяти кварталов подряд. В ІІІ квартале лидерами прироста были госбанки.

По состоянию на 1 октября в Украине действовало 437 тысяч терминалов, из них в ПриватБанке – 273 тысяч.