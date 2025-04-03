Стоимость iPhone может вырасти до 2300 долларов из-за пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп ввел новые высокие пошлины, что может существенно повлиять на стоимость потребительских товаров, в частности iPhone. Аналитики предупреждают, что цены на смартфоны Apple могут вырасти на 30 –40%.

Компания Apple столкнется с проблемами и может быть вынуждена поднять цены на свою продукцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как тарифы Трампа повлияют на цену iPhone

Большинство моделей iPhone до сих пор производятся в Китае, а на эту страну наложено 54% пошлины. В случае, если эти сборы останутся без изменений, Apple встанет перед выбором: либо компенсировать расходы самостоятельно, или поднять цены для потребителей.

После объявления тарифов акции Apple упали более чем на 8%, что стало худшим показателем с сентября 2020 года. Каждый год компания продает более 220 миллионов iPhone, ее основные рынки включают США, Китай и Европу.

Согласно расчетам Rosenblatt Securities, самый дешевый iPhone 16, который стартовал в США за 799 долларов, может подорожать до 1142 долларов, что означает рост на 43%. Флагманский iPhone 16 Pro Max, который стоит 1599 долларов, в случае аналогичного повышения может достичь 2300 долларов.

Это не первый случай, когда Трамп применяет таможенные тарифы к китайским товарам, пытаясь вернуть производство в США или соседние страны, в частности Мексику. В первый президентский срок Apple удалось получить некоторые исключения, однако в этот раз таких привилегий не предусмотрено.

iPhone 16e, который представили в феврале как бюджетную модель для использования функций искусственного интеллекта, может вырасти в цене с 599 до 856 долларов.

Продажи iPhone на основных рынках компании падают, поскольку Apple Intelligence, набор функций, который помогает суммировать уведомления, переписывать электронные письма и предоставлять пользователям доступ к ChatGPT, не смог заинтересовать покупателей. Обзоры экспертов предположили, что эти функции, несмотря на инновационность, не являются достаточно весомой причиной, чтобы оправдать обновление до более новых моделей. Новые пошлины могут усложнить ситуацию еще больше.