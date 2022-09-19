Подсолнечное масло возвращается: Kernel возобновила производство после долгой оккупации завода

Kernel возобновила производство подсолнечного масла, инвестировав деньги в мощности в Полтаве. Основной завод компании, находящийся в Купянском районе Харьковской области, долгое время находился под оккупацией россиян.

В результате действий захватчиков на Харьковщине, еще в начале полномасштабного вторжения с прилавков исчезло подсолнечное масло бренда "Стожар". Однако уже вскоре товар этой торговой марки снова появится в магазинах – об этом 24 каналу сообщили представители Kernel.

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Возвращение подсолнечного масла бренда на прилавки магазинов

По словам руководителя отдела маркетинга Kernel Ольги Твердохлеб, уже этой осенью в продаже появится шеф-масло "Стожар". При этом упаковка продукта претерпела изменения – товар попадет на прилавки магазинов в новой бутылке.

С началом полномасштабного вторжения завод по производству подсолнечного масла бренда в Харьковской области попал под оккупацию, поэтому выпуск продукции был приостановлен. Чтобы вернуть "Стожар" в магазины, Kernel пришлось инвестировать средства в возобновление производства на заводе в Полтаве.

Обстоятельства, в которых оказалась Украина с февраля этого года, вынуждают нас менять внешний вид и географию. Но ничто не может изменить нашу сущность. "Стожар" обновил форму, но сохранил свою идентичность, ведь самое важное – внутри,

– подчеркнула бренд-менеджер Kernel Марьяна Голота.

К слову, в компании уточнили, что подсолнечное масло "Стожар" будет представлено в магазинах уже в сентябре и будет доступно в объемах 0,85, 3 и 5 литров. Команда Kernel надеется, что их рестарт станет хорошим знаком для других бизнесов касательно возобновления работы в Украине.