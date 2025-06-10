Во время массированной атаки Россия уничтожила склад одного из лидеров украинского кофейного рынка

В результате массированного обстрела в ночь на 10 июня полностью разрушены главный склад и сервисный центр украинского производителя кофе и чая Gemini.

Уничтожен главный склад и центр компании

Об этом сообщила компания, отметив, что обошлось без пострадавших среди сотрудников, информирует 24 Канал. Отмечают, что сейчас компания сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее восстановить логистику.

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"В результате очередной вражеской атаки по территории Украины национальный производитель кофе и чая Gemini понес серьезные убытки. Огнем уничтожен главный склад и сервисный центр компании", – говорится в заявлении.

Работники не пострадали

При этом в компании подчеркнули: "самое ценное – что ни один из работников не пострадал".

Из-за потери логистической инфраструктуры возможны временные задержки в доставке продукции и предоставлении сервисных услуг. В компании отметили, что уже работают над восстановлением операционной деятельности.

Мы благодарны за то, что вся команда жива и невредима. Сейчас концентрируем все силы на скорейшем восстановлении логистики и сервиса. Делаем все возможное, чтобы вернуться к стабильной работе как можно быстрее,

– сообщили в Gemini.

Уничтожена партия "Тактикавы"

Также сгорела первая партия стаканчиков "Тактикава", созданная совместно с Фондом "Вернись живым" в рамках программы "Выучка капитанов". Этот проект был направлен на поддержку украинских защитников.

Справочно. Gemini – один из лидеров украинского рынка натурального свежеобжаренного кофе и чая. Компания работает с 1996 года и представлена в более 7000 торговых точках по всей стране.

Заметим, в ночь на 10 июня Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак за время полномасштабного вторжения России. Повреждения получили объекты в 7 районах города, 4 человека получили ранения, вспыхнули масштабные пожары.