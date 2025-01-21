Украинские работники поставляли России микрочипы для БпЛА и ракет

Работники украинской компании переправили в Россию микрочипы, которые используются для производства БпЛА на 500 тысяч долларов. Трех сотрудников и основателя частного общества разоблачили по факту пособничества государству-агрессору.

Работники системно обеспечивали агрессора

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора. Злоумышленники действовали умышленно, сейчас следствие решает, какую меру пресечения избрать.

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"Злоумышленники создали план, по которому системно поставляли в обход международных санкций из Украины в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников", – говорится в сообщении.

В течение только 2022 – 2023 годов участники "схемы" переправили в Россию более 1,5 тысяч наименований микроэлектроники на общую сумму около 500 тысяч долларов.

Работники поставляли в Россию микрочипы / Фото Офиса Генпрокурора

Фигурантов задержали

Сейчас один из фигурантов задержан, следствие решает вопрос о подозрении и избрании меры пресечения. Другим участникам схемы повидолено о подозрении заочно.