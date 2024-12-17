Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора і СБУ. По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов.

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Как работала вражеская агентура

Военная контрразведка СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Злоумышленники наблюдали за Силами обороны сразу в 5 регионах Украины. В результате спецоперации удалось разоблачить 12 российских агентов и их информаторов.

Часть из них – дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой,

– отметили правоохранители.

В СБУ добавили, что злоумышленники действовали окермо и "замыкались на руководителя агентурной группы, который находился на Днепропетровщине". Для коспирации он пользовался поддельными документами, например фейовым "удостоверением волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

Правоохранители задержали агентов ГРУ / Фото Офиса генпрокурора

Каким было задание агентов ГРУ

К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались выявить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16,

– говорится в сообщении.

Также вражеская агентура получила отдельное задание, в котором им нужно было установить адреса компаний, которые были привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.

Чтобы получить разведданные, участники группы использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах.

Если им удавалось получить предварительную информацию, агенты выходили на место для дальнейшей разведки возле потенциальных целей.

Сначала они докладывали своему руководителю, а затем он передавал собранную информацию российским кураторам.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно обнаружила агентурную сеть, задержала ее организатора и сообщила о подозрении основным сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим членам этой группы.

Во время обысков у злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

Задержанным предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: